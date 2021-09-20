GoArt Metaverse uygulaması Teknofest'te sunulmayı bekliyor - Haberler
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GoArt Metaverse uygulaması Teknofest'te sunulmayı bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | Güncel

GoArt Metaverse uygulaması Teknofest'te sunulmayı bekliyor Türkiye'nin önde gelen yazılım firmalarından Roof Stacks'ın artırılmış gerçeklik GoArt Metaverse uygulaması Teknofest'te sergilenecek.

GoArt Metaverse uygulaması Teknofest'te sunulmayı bekliyor

ELAZIĞ - Türkiye'nin önde gelen yazılım firmalarından Roof Stacks'ın artırılmış gerçeklik GoArt Metaverse uygulaması Teknofest'te sergilenecek.

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 36 firmanın katılımıyla İstanbul'da başlıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin önde gelen yazılım firmalarından Roof Stacks'ın kurgusal bir evrende zamanda yolculuğu mümkün olduğunu ispatlayan GoArt Metaverse uygulaması vatandaşların beğenisine sunulacak. 26 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek festivalin, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli etkinlikler ve söyleşiler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Goart Metaverse hakkında bilgiler aktaran Roof Stacks CEO'su Burak Soylu, "Fiziksel evrenin geçmiş dijital ikizi olarak ifade ettiği GoArt Metaverse uygulamasının şuan dünyada AR tabanlı olarak çalışan ilk metaverse. Metaverse hakkında son 6 ayda Facebook, Niantic, Fortnite, Epic Games gibi şirketlerin henüz yatırım yapmaya başlayacağını duyurduğunu fakat Roof Stacks'in bu alanda 4 yıl süren AR-GE çalışmalarının başarı ile tamamlandığını ve dünyanın teknoloji devlerinin yeni yatırım yapmaya başladığı bir alanda Roof Stacks tarafından geliştirilen GoArt Metaverse uygulamasının ilk versiyonunu temmuz ayında storelarda son kullanıcıya sunacağız. GoArt Metaverse ile kullanıcının mobil cihazından başka hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymaksızın fiziksel evren ile metaverse arasında boyut değiştirerek içinde bulunduğu lokasyondaki nesnelerin, insanların, şehirlerin geçmiş zamandaki dijital ikizleri ile zamanda yolculuk yapabilme imkanına sahip olduğunu, zaman kapısından geçen kullanıcıların sanal rehber Evliya Çelebi eşliğinde kültürel miras alanlarının tarihine tanıklık edebildiğini belirterek bu deneyimi yaşamak isteyen herkesi Teknofest alanına davet ediyoruz" dedi.

GoArt Metaverse uygulaması Teknofest'te sunulmayı bekliyor

GoArt Metaverse uygulaması Teknofest'te sunulmayı bekliyor

GoArt Metaverse uygulaması Teknofest'te sunulmayı bekliyor

GoArt Metaverse uygulaması Teknofest'te sunulmayı bekliyor
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Son Dakika Haberleri
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