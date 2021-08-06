Goalboll Lig maçları Niğde'de yapılıyor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Goalboll Erkekler 3. ve 4. Lig ve kadınlar 2. Lig turnuvaları Niğde'de başladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Goalboll Erkekler 3. ve 4. Lig ve kadınlar 2. Lig turnuvaları Niğde'de başladı.

30 ilden 30 takım katıldığı turnuvanın açılış töreni, 5 Şubat Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkek ve kadın goalboll milli takımlarından madalya beklediklerini söyledi.

Goalboll Erkekler 3. ve 4. Lig, Kadınlar 2 Lig Turnuvalarının 1. devresinin Niğde'de başladığını belirten Sayyıdan, "Bu liglerde başarılı olan 3 takım, bir üst lige çıkarken, başarısız olan 3 takım ise alt lige düşecek. Güzel bir turnuva olacağına inanıyorum. Pandemi şartlarına dikkat ediyoruz. Salgının sporcularımıza bulaşmaması için de özen gösteriyoruz. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında erkek ve kadın golbol milli takımlarımızdan madalya bekliyoruz. Judoda 5 sporcumuz, atletizm 4 sporcumu olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Bu sporcularımızın da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini bekliyoruz. Hedefimiz, 3'ü altın 6 madalya hedefliyoruz. İnanıyorum Türkiye Görme Engelli Spor Federasyonu olarak, hedeflerimiz doğrultusunda başarıya ulaşacağız. İstiyoruz ki tarihi yaşayan değil tarihi yazan bir federasyon olmak istiyoruz" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı