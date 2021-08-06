SPOR Goalball turnuvaları Niğde'de başladı

Goalball turnuvaları Niğde'de başladıVIDEO YOKAli KADINİĞDE,(DHA)-TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Goalball Erkekler 3'üncü ve 4'üncü Lig ile Kadınlar 2'nci Lig Turnuvaları Niğde'de başladı.

Goalball turnuvaları Niğde'de başladı

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Ali KADINİĞDE,(DHA)-

TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Goalball Erkekler 3'üncü ve 4'üncü Lig ile Kadınlar 2'nci Lig Turnuvaları Niğde'de başladı. 30 ilden 30 takımın katıldığı turnuvanın açılış töreni 5 Şubat Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Goalball Erkekler 3'üncü ve 4'üncü Lig ile Kadınlar 2'nci Lig Turnuvaları'nın ilk devreleri, Niğde 5 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen törenle başladı.

30 ilden 30 takımın katıldığı turnuvanın açılış konuşmasını yapan Türkiye Görme Engelli Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, bu liglerde başarılı olan 3 takımın bir üst lige çıkacağını, başarısız olan 3 takımın ise alt lige düşeceğini söyledi. Güzel bir turnuva olacağına inandığını anlatan Başkan Sayyıdan, Pandemi şartlarına dikkat ediyoruz. Salgının sporcularımıza bulaşmaması için de özen gösteriyoruz. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkek ve kadın GoalBall milli takımlarımızdan madalya bekliyoruz. Judoda 5 sporcumuz, atletizmde 4 sporcumuz olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Bu sporcularımızın da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini bekliyoruz. Hedefimiz, 3'ü altın 6 madalya almak. İnanıyorum ki Türkiye Görme Engelli Spor Federasyonu olarak, hedeflerimiz doğrultusunda başarıya ulaşacağız. Tarihi yaşayan değil, yazan bir federasyon olmak istiyoruz diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı