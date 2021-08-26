Goalball Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları'nda 2'de 2 yaptı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımı, D Grubu ikinci maçında Mısır'ı 12-2 mağlup etti ve ikinci maçında da galibiyetle ayrıldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımı, D Grubu ikinci maçında Mısır'ı 12-2 mağlup etti ve ikinci maçında da galibiyetle ayrıldı.
- Ankara
Son paralimpik şampiyonu Goalball Kadın Milli Takımı, D Grubu ikinci müsabakasında Mısır ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 12-2 sayı farkıyla mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Milli Takım, grubun üçüncü müsabakasında cumartesi günü saat 14.30'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı