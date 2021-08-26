Goalball Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları'nda 2'de 2 yaptı
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Goalball Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları'nda 2'de 2 yaptı

Goalball Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları'nda 2'de 2 yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımı, D Grubu ikinci maçında Mısır'ı 12-2 mağlup etti ve ikinci maçında da galibiyetle ayrıldı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımı, D Grubu ikinci maçında Mısır'ı 12-2 mağlup etti ve ikinci maçında da galibiyetle ayrıldı. 

Son paralimpik şampiyonu Goalball Kadın Milli Takımı, D Grubu ikinci müsabakasında Mısır ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 12-2 sayı farkıyla mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Milli Takım, grubun üçüncü müsabakasında cumartesi günü saat 14.30'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Goalball Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları'nda 2'de 2 yaptı - Haberler Spor
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