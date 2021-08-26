Goalball Kadın Milli Takımı'ndan 2'de 2
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Goalball Kadın Milli Takımı'ndan 2'de 2

Goalball Kadın Milli Takımı'ndan 2'de 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımı, D Grubu ikinci maçında Mısır'ı 12-2 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımı, D Grubu ikinci maçında Mısır'ı 12-2 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımı, D Grubu ikinci müsabakasında Mısır ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 12-2 sayı farkıyla mağlup etti ve ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Milli Takım, grubun 3. müsabakasında cumartesi günü saat 14.30'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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