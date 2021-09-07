Goalball Kadın Milli Takım Antrenörü Hemşehrimiz Gültekin Karasu ve Oyuncumuz Fatmagül Güler'i Misafir Ettik
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Goalball Kadın Milli Takım Antrenörü Hemşehrimiz Gültekin Karasu ve Oyuncumuz Fatmagül Güler'i Misafir Ettik

Goalball Kadın Milli Takım Antrenörü Hemşehrimiz Gültekin Karasu ve Oyuncumuz Fatmagül Güler'i Misafir Ettik
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazanan Goalball Kadın Milli Takımımızın Antrenörü Hemşehrimiz Gültekin Karasu ve oyuncumuz Fatmagül Güler'i misafir etti.

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazanan Goalball Kadın Milli Takımımızın Antrenörü Hemşehrimiz Gültekin Karasu ve oyuncumuz Fatmagül Güler'i misafir etti. Milli Sporcumuz ve Antrenörü ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şehrimizi ve ülkemizi gururlandıran Milli Takım Antrenörümüz Gültekin Karasu ve oyuncumuz Fatmagül Güler'i başarılarından dolayı tebrik ederek sporcumuzun yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarette, Milli Sporcumuz Fatmagül Güler'e ve Milli Takım Antrenörümüz Gültekin Karasu'ya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile sporcumuzun yakını eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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Goalball Kadın Milli Takım Antrenörü Hemşehrimiz Gültekin Karasu ve Oyuncumuz Fatmagül Güler'i Misafir Ettik - Haberler
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