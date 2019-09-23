Goalball erkek milli takımı, avrupa şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

23.09.2019 20:39

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan Goalball Erkek Milli Takımı, 4-14 Ekim tarihleri arasında Almanya'nın Rostock kentinde düzenlenecek Goalball Avrupa Şampiyonası için Ankara'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) hazırlıklarını sürdürüyor.

Üç defa üst üste paralimpik oyunlarına kota alma başarısı gösteren Goalball Milli Takımı'nda takım kaptanı Hüseyin Alkan ve Goalball Milli Takımlar Sorumlusu İsmail Hakkı Karaca, Demiören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Goalball Milli Takımlar Sorumlusu İsmail Hakkı Karaca, yoğun bir şekilde hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Ekim ayında Almanya'nın Rostock kentinde Avrupa Şampiyonamız var. Önümüzdeki ilk hedef Avrupa şampiyonu olup bunu tamamladıktan sonra da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda daha önce paralimpik oyunlarında 3'üncülük elde etmiştik bu sefer alamadığımız olimpiyat şampiyonluğunu almak" dedi.

TAKIM KAPTANI HÜSEYİN ALKAN: HEDEFİMİZ PARALİMPİK ŞAMPİYONLUK

Goalball Milli Takımı kaptanı Hüseyin Alkan, 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda Cumhuriyet tarihinde bir ilki başararak takımın bronz madalya kazandığını vurgulayarak, "Daha sonra bir Avrupa şampiyonluğumuz var. 2016 Rio'da 5'inci olduk. Şimdi yeniden Tokyo'da kota aldık. Bu da şu anlama geliyor. 3 kez üst üste takım branşlarında paralimpik oyunlarına katılan tek branşız. Sorumluluklarımızın farkındayız hedefimiz bu sefer şampiyon olmak. Tabii öncesinde Avrupa Şampiyonası var. Daha önce Avrupa şampiyonu olmamıza rağmen İstiklal Marşı'nı okutma duygusu her zaman bizi güdülüyor. İlk önce Avrupa şampiyonu olup, daha önce başaramadığımız paralimpik şampiyonluğunu Tokyo'da bu sefer almak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA