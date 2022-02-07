Go oyuncuları Bornova'da buluşacak

Bornova'da Go heyecanı başlıyor

Bu yıl 10. Su düzenlenecek olan Smyrna Go Turnuvası için başvurular başladı.

Dünyanın en eski tahta oyunu olarak kabul edilen ve son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşan 'Go Oyunu' için düzenlenen turnuva Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Go oyuncularını biraraya getirecek. Turnuvaya katılmak isteyenler 0 554 580 78 04 numaralı telefonu arayarak ya da goizm.org.tr adresinden bilgi alarak başvuruda bulunabilir.

Go oyununun dünyanın en eski ve en popüler strateji oyunu olduğuna dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Binlerce yıldır Uzak Doğu'da oynanan bu zeka oyununun yaygınlaşması adına bu turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Go oyununda olduğu gibi hayatta da strateji önemli" dedi.

Nasıl oynanır?

Tahta üzerinde oynanan iki kişilik bir strateji oyunudur. Çin kökenli olmasıyla birlikte bütün Doğu Asya'da tanınır ve oynanır. Oyunda siyah ve beyaz renklerdeki küçük ve yuvarlak taşlar kullanılır. Oyun, sırası gelen oyuncunun kendi taşını oyun tahtasındaki mümkün olan bir yere yerleştirmesi ile oynanır. Tahtaya konulan taşlar esir alınmadığı müddetçe oyun sonuna kadar hareket etmezler. Tüm taşlar aynı değere sahiptir ancak birbirleri arasındaki stratejik konum oyunun yapısını belirler. Oyun sonunda en çok alana sahip olan oyuncu oyunu kazanmış olur.

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