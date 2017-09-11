Go-kart kazası kamerada... Genç hemşirenin tedavisi devam ediyor



RİZE - Rize'de eğlenmek için go-kart'a binen hemşire, boynundaki şalın araç lastiğine takılması sonucu ağır yaralandı. Yaşanan kaza anı ise kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay 29 Ağustos tarihinde yaşandı. İstanbul'da özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Tuğba Cevahir, Kurban Bayramı öncesi arkadaşlarıyla Rize Sahil Parkı'nda kurulu bulunan go-kart pistine gitti. Go-kart çalışanları tarafından gerekli uyarılar yapılan Tuğba Hemşire kaskını takarak aracını bindi.ancak boğazındaki şalını tüm uyarılara rağmen çıkarmayan Cevahir şalın araç lastiğine takılması sonucu ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapılan hemşire, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan genç hemşirenin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Go-kart pisti görevlisi Hakan Kiremitçi yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, "Tuğba bir kaç kez kaza yaptı. İlk defa biniyormuş, biraz acemiydi. 10 dakikaya yakın aracı bindiği sırada bir kaza olduğunu fark edince hemen müdahale ettik. Biz tüm tedbirlerini almıştık. Binerken şalı konusunda uyarmıştık. Binerken şalını boynuna doladı. Ama 5-10 dakika süreyle aracı binince şalının rüzgardan açıldığını düşünüyoruz. Ama durup bizden yardım istemedi." dedi.