Go-kart Aracına Şalı Takılan Hemşirenin Tedavisi Sürüyor

Rize'de go-kart pistinde şalının aracın lastiğine dolanması sonucu yaralanan Tuğba hemşirenin tedavisi sürüyor.



İstanbul'da özel hastanede hemşire olarak çalışan 21 yaşındaki Tuğba Cevahir, Kurban Bayramı öncesinde 29 Ağustos'ta arkadaşlarıyla Rize Sahil Parkı'nda kurulu bulunan go-kart pistine gitti.



Tuğba hemşire, iki arkadaşıyla çevresi lastiklerle çevrili alanda go-kart aracına bindi. Genç kız, kullandığı araçla ilerlediği sırada boynundaki şalı lastiğe dolandı. Nefes borusu tıkanan Cevahir, araçtan düştü.



Olaya tanık olan go-kart çalışanları ve genç kızın arkadaşları, müdahale ederek 112 Acil Servis'e haber verdi. Ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cevahir, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



Cevahir'in nefes alabilmesi için boğazı delinerek akciğerine tüp yerleştirildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç hemşire, 10 gün sonra servise çıkarıldı.



Boğazının delinmesi nedeniyle burnundan beslenen Tuğba Cevahir, konuşamadığı için polise henüz ifade veremedi.



Olay anı güvenlik kamerasında



Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.



Kayıtlarda Cevahir'in aracının uzak noktada durmasının ardından iki kişinin piste doğru telaşla koştuğu görülüyor. Bu sırada, diğer araçların pistte ilerlemeye devam etmesi ise dikkati çekiyor.



Olayın ardından ifadesi alınan go-kart işletmecisi H.İ.A'nın, Cevahir'in çalışanlar tarafından uyarıldığını, şalını bağladığını ama çıkarmadığını, go-kart pistinde görünür şekilde "Atkı, kravat, fular ve benzeri uçuşan giysilerle uzun ve açık saçlarla kasksız go-kart kullanmak yasaktır." yazılı uyarının bulunduğunu söylediği öğrenildi.



Go-kart işletmesi çalışanı G.T'nin ise Tuğba hemşirenin acemi olması nedeniyle hız limitini minimuma ayarladığını, kazayı fark ettiğinde yanına giderek yardım ettiğini ve 112'yi aradığını söylediği belirtildi.



"Kazaya neden olan şal aileye verildi"



Tuğba hemşirenin babası Ahmet Cevahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının arkadaşları ile Rize'ye düğüne geldiğini söyledi.



Kızının büyük bir kaza atlattığını belirten Cevahir, "Kaza anında olay yerinde herhangi bir ihmal varsa bunun araştırılmasını istiyorum. Bunun ortaya çıkarılmasını istiyorum. Olay yerinde tutanak tutulmamış. Kızımın sağlık durumu kötüydü. Çok şükür, iyiye gidiyor ama kızım şu anda konuşamıyor. Yemesi, içmesi her şey hortumla oluyor." diye konuştu.



Ailenin avukatı Alperen Karakuş da müvekkili Tuğba Cevahir'in 29 Ağustos'ta gittiği go-kart pistinde kaza geçirdiğini, müvekkili, aracı kullanırken uyması gereken güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verilmeden araca bindirildiği iddiasıyla Tophane Polis Amirliğine şikayette bulunduğunu kaydetti.