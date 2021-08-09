Gnocchi (Niyokki) tarifi! Masterchef Niyokki nasıl yapılır? 9 Ağustos Masterchef Niyoki için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 9 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Gnocchi yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Gnocchi nasıl yapılır? Gnocchi (Niyokki) yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Gnocchi (Niyokki) yemek tarifi! Gnocchi (Niyokki) nasıl yapılır? Gnocchi (Niyokki) yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Gnocchi (Niyokki) tarifi oldu. Peki en güzel Gnocchi (Niyokki) yemek tarifi nasıldır? Gnocchi (Niyokki) yemeği nasıl yapılır? Gnocchi (Niyokki) için gerekli malzemeler nelerdir?

GNOCCHİ (NİYOKKİ) NASIL YAPILIR? HAZIRLANIŞI!

Öncelikle patatesleri güzelye yıkayıp kabuklu şekilde haşlıyoruz. Ardından soyup püre haline getiriyoruz. Sonrasında patateslere, yumurta, toz parmesan peyniri, irmik unu, tuz, tane karabiber ve rendelenmiş muskat cevizi ekliyoruz.

Tüm malzemeti yoğurup poğaça hamuru şeklinde bir hamur elde ediyoruz. Sonrasında tezgahı unlayıp hamuru açıyoruz ve ince şeklinde kesiyoruz. Kesilenlerden küp biçiminde küçük dilimler çıkartın.

Akabinde domates sosu hazırlıyoruz. Domatesin kabuğunu soyuyoruz. Sonrasında havuç ve kuru soğanı küçük parçalar halinde doğrayın. Fesleğen yaprakları, tuz, taze çekilmiş tane karabiber kattığınız domates sosunu mutfak robotunda püre haline gelene kadar çektirin.

Hazırlamış olduğumuz domates sosu kısık ateşte kaynatıyoruz.

Ardından patates hamurundan yapmış olduğumuz makarnaları, tencerede kaynar suda yaklaşık 8-10 dakika kadar haşlıyoruz.

Suyunu süzdürdüğünüz haşlanmış patates makarnalarını, kaynamakta olan sos tenceresine alın. Sosuyla özdeşleştikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

GNOCCHİ (NİYOKKİ) İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

- 5 tane domates

- 1 tane kuru soğan

- 3 yaprak fesleğen

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 tane havuç

- Yarım çay kaşığı (1/2 çay kaşığı) karabiber

Hamuru için:

- 5 tane patates

- 2 tane yumurta

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 tutam muskat cevizi

- 2 yemek kaşığı toz parmesan peyniri

- 1 su bardağı irmik unu