Gnc Makina Alman Markası Grob ile İşbirliğine Gitti
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Gnc Makina Alman Markası Grob ile İşbirliğine Gitti

Gnc Makina Alman Markası Grob ile İşbirliğine Gitti
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul'da 2010 yılında kurulan ve talaşlı imalat sanayinin temel üretim araçlarından olan takım tezgahları alanında faaliyet gösteren GNC Makina, Alman markası GROB ile 10 Mayıs 2021 tarihinde bir anlaşma imzalamıştır.

İstanbul'da 2010 yılında kurulan ve talaşlı imalat sanayinin temel üretim araçlarından olan takım tezgahları alanında faaliyet gösteren GNC Makina, Alman markası GROB ile 10 Mayıs 2021 tarihinde bir anlaşma imzalamıştır. 1926 yılında Almanya'nın Münih kentinde Dr. Ernst Grob tarafından kurulan ve bir aile şirketi olan GROB, ileri teknoloji takım tezgahları ve modüler işleme merkezleri üreticisi olarak faaliyet göstermektedir.

Dünyada birçok yerde üretim yapan, 90 yılı aşkın süredir sektöre hizmet veren GROB ile her ihtiyaca uygun çözümler sunmayı planladıklarını ifade eden GNC Makina Genel Müdürü Emre Seçkin, şunları söylemiştir. "Önümüzdeki döneme yönelik yeni yatırımlarımızla, satış öncesi, sırası ve sonrası hizmetlerimizle, güçlü iş ortaklıklarımızla pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Sektördeki eğitimlerimiz, dijital platforma yönelik çalışmalarımızla, üretim sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Türkiye'de sektörün en güvenilen kurumlarından biri konumuna, son beş yıldaki hızlı büyüme grafiği ve müşteri odaklı yatırımlarımızla ulaştık. GNC CNC Makina Teknolojileri; GROB'un tüm satış, servis ve yedek parça temini süreçlerinde tam yetkili Türkiye Distribütörü olarak sanayiye katkı sağlayacak. "

Kaynak: Makinehaber

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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