GNÇ'liler çevre dostu scooter BinBin ile tanışıyor
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GNÇ'liler çevre dostu scooter BinBin ile tanışıyor

GNÇ'liler çevre dostu scooter BinBin ile tanışıyor
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Turkcell'in gençlere özel uygulaması GNÇ, geliştirdiği özel teklif ve fırsatların yanı sıra yaptığı iş birlikleri ile gençlere ayrıcalıklar sunmaya, hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Turkcell'in gençlere özel uygulaması GNÇ, geliştirdiği özel teklif ve fırsatların yanı sıra yaptığı iş birlikleri ile gençlere ayrıcalıklar sunmaya, hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, çevreci ulaşım anlayışı ile hareket eden yeni nesil scooter BinBin ile yapılan iş birliği kapsamında 24 bin GNÇ kullanıcısı indirimli olarak sürüş keyfi yaşayacak.

BinBin tarafından dağıtılacak 24 bin adet indirim kodu ile operatör fark etmeksizin tüm GNÇ kullanıcıları, ayda bir kez BinBin scooterların bulunan yerlerde istedikleri zaman indirimli scooter kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, GNÇ uygulaması ile sunulan fırsatların gençlerin yaşamında fark yaratan bir yaklaşımla hayata geçirildiğini kaydetti.

GNÇ ile gençlere birçok alanda farklı fırsat ve yenilikler sunmak için çalıştıklarını belirten Ergenekon, "Benzersiz faydalarımızın eğlenceli ve pratik olmasının yanı sıra sürdürülebilir çevre prensiplerine de uygun olmasını da özellikle dikkat ediyoruz. Bu kapsamda BinBin'le yaptığımız iş birliğiyle gençlerimizin doğa dostu ulaşım aracıyla seyahat etmesine ve bu sayede karbon ayak izinin azaltmaya katkı sağlamalarına da vesile olmayı amaçlıyoruz. GNÇ ile gençlerimize özel çözümler sunmaya ve onları şaşırtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, GNÇ indirim kodlarıyla BinBin kullanımı ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"???????GNÇ ve BinBin uygulamaları indirilir ve GNÇ uygulaması üzerinden BinBin indirim kodu alınır. Alınan indirim kodu BinBin uygulaması içerisindeki "Hediyelerim" sekmesine girilerek indirim aktif hale getirilir ve 10 TL hediye ile ilk sürüş keyfi yaşanır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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