GMK Kastamonuspor'da play-off sevinci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun 2. ve 3. Lig'de play-off oynanması yönündeki kararı, GMG Kastamonuspor'da sevinçle karşılandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun 2. ve 3. Lig'de play-off oynanması yönündeki kararı, GMG Kastamonuspor'da sevinçle karşılandı.

TFF Yönetim Kurulu, dün alt liglerde lig liderlerini şampiyon ilan ederken, 2, 3, 4 ve 5. sırada yer alan takımların ise play-off oynamasına karar verdi.

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden 53 puanla 3. sırada bulanan GMG Kastamonuspor'un play-off çeyrek finalindeki rakibi ise Tuzlaspor oldu.

GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, TFF'ye aldıkları karardan dolayı teşekkür etti.

Play-off oynamayı hak ettiklerini vurgulayan Yıldırım, "Sezon başında kurulan takım, düşmemek üzerine kurulan bir takımdı. Bu kararla en azından oyuncuların emekleri zayi olmadı. Play-off oynatma kararının çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. En iyi şekilde hazırlanıp bu şehre geçen sene kaçırdığı kupayı getirmek istiyoruz. Kastamonu'ya çifte bayram yaşatmak istiyoruz." dedi.

Kırmızı-siyahlı futbolcu Metincan Cici ise sezon başından itibaren çok istekli şekilde çalıştıklarını dile getirerek, "Hedefimizi sonuçlandırmak istiyoruz. İstekliyiz, takımımıza güveniyoruz. Kupayı bu şehre, bu takıma getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA