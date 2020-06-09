GMİS Yönetim Kurulu: "Van'da emekçilerimize yönelik haince saldırıyı kınıyoruz"
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GMİS Yönetim Kurulu: "Van'da emekçilerimize yönelik haince saldırıyı kınıyoruz"

GMİS Yönetim Kurulu, Van'da terör örgütünce düzenlenen saldırıyı kınadı.

GMİS Yönetim Kurulu:
09.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:15

GMİS Yönetim Kurulu, Van'da terör örgütünce düzenlenen saldırıyı kınadı.

GMİS Yönetim Kurulunca yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Van'ın Çatak ilçesi Narlı bölgesindeki bir yaylaya yol çalışması yapan işçileri taşıyan sivil servis aracına 8 Haziran 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca EYP ile düzenlenen hain saldırıda 2 işçi kardeşimiz şehit oldu, 8 işçi kardeşimiz de yaralandı. Evine ekmek götürmek, milletimize ve ülkemize hizmet etmek için yaz-kış demeden alınteri döken emekçilerimize yönelik bu haince saldırıyı kınıyoruz. Hiçbir saldırı; biz emekçileri ülkemize ve milletimize hizmet etme yolundan çeviremedi, çeviremez. Bugüne kadar; milletimizin güveni ve huzuru için görev yaparken şehit düşen ordumuz ve emniyet teşkilatımız mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı işçi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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