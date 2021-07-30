GMİS Yönetim Kurulu, "Türk-İş 69 yıldır emek mücadelesinin öncüsüdür"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, TÜRK-İŞ'in kuruluşunun 69'uncu yılı nedeniyle bir açıklama yaparak, "TÜRK-İŞ, 69 yıldır emek mücadelesinin öncüsüdür" dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, TÜRK-İŞ'in kuruluşunun 69'uncu yılı nedeniyle bir açıklama yaparak, "TÜRK-İŞ, 69 yıldır emek mücadelesinin öncüsüdür" dedi.

Açıklama şöyle; "Üyesi olduğumuz Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun 69'uncu Kuruluş Yıldönümünü kutluyoruz. Türkiye işçi hareketinin ilk konfederasyonu olan ve 31 Temmuz 1952 tarihinde kurulan TÜRK-İŞ, 69 yıldır Türkiye emek sınıfının en büyük örgütlü gücü olma onurunu sürdürmüştür. TÜRK-İŞ, 69 yıllık süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünün ve bağımsızlığının, ulusal egemenliğin, demokratik-sosyal hukuk devletinin, demokrasinin, insan haklarının, milli iradenin, işçi hak ve özgürlüklerinin savunucuları arasındaki onurlu yerini daima korumuştur. İşçilerin, emekçilerin temsilcisi olarak ülkemizin en büyük sivil gücü olan TÜRK-İŞ, bu bilinçle işçilerin ve emekçilerin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi mücadelesinin yanı sıra hiçbir ayrım gözetmeksizin sosyal barışın sağlanması mücadelesini de sürdürmektedir. Bu mücadeleyi yılmadan devam ettiren Genel Başkan Ergün Atalay'a ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyoruz. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak, Türkiye işçi sınıfının en büyük örgütlü gücü olan TÜRK-İŞ öncülüğünde demokratik mücadelemizi hep birlikte kararlılıkla ve dayanışma içinde sürdüreceğiz. TÜRK-İŞ'in kurucuları ve bugüne kadar görev yapan tüm yöneticilerinden hayatta olanlara saygılarımızı sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı