GMİS Yönetim Kurulu; "Hakkı Arslan'ı sevgi ve rahmetle Anıyoruz"

AMASRA, BARTIN (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik görevini yürüttüğü sırada hayatını kaybeden Hakkı Arslan'ı ölümünün 5'inci yılında andı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Genel Sekreterimiz Hakkı Arslan'ı 31 Aralık 2016 tarihinde, kaybettik. Uzun yıllar sendikal mücadelede aktif olarak görev yapan Hakkı Arslan, Sendikamız Amasra Şube Yöneticiliği, Amasra Şube Başkanlığı yaptıktan sonra 5 Nisan 2015 tarihinde yapılan 10'uncu Olağan Genel Kurul'da Genel Sekreterliğe seçilmişti. Görevi devam ederken hayatını kaybeden Arslan, evli ve 3 çocuk babasıydı. Bartın TÜRK-İŞ İl Temsilciliği de yapan sevgili arkadaşımız Hakkı Arslan, köyünde muhtarlık, çeşitli sivil toplum örgütlerinde de yöneticilik yapmıştı. Sendikamıza ve maden işçileri ile Türkiye işçi sınıfına uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunmuş kardeşimiz Hakkı Arslan'ı unutmayacağız.Değerli Kardeşimiz Hakkı Arslan'ı aramızdan ayrılışının 5'inci yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Yakınlarına, dostlarına ve Sendikamız camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz." - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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