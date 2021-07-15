GMİS Yönetim Kurulu; "Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimini bir kez daha lanetlediklerini belirterek, "Her şart altında demokrasiye ve milli iradeye...

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimini bir kez daha lanetlediklerini belirterek, "Her şart altında demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil tarafından yapılan açıklama şöyle; "Bağımsızlığımıza, milli iradeye, ülkemiz demokrasisine ve cumhuriyete, ülkemizin ve milletimizin geleceğine karşı yapılan 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz. Darbecileri engelleme mücadelesine katılan ve şehit olan tüm güvenlik görevlilerimizi şükran ve rahmetle anıyoruz. Darbe girişimine karşı sokaklara çıkan ve canı pahasına direnerek milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmak için şehit olan kahraman yurttaşlarımızı sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Darbe girişiminin öğrenildiği andan itibaren demokrasi nöbetine katılan tüm madenci kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyor ve her zaman ve her şart altında demokrasiye, milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı