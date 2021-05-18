GMİS Yönetim Kurulu "19 Mayıs Kutlu Olsun"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GMİS Yönetim Kurulu "19 Mayıs Kutlu Olsun"

GMİS Yönetim Kurulu '19 Mayıs Kutlu Olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu adına bir mesaj yayınlayarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu adına bir mesaj yayınlayarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'in mesajı şöyle;

"Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 140'ıncı yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihi, Mustafa Kemal Atatürk'ün, şanlı kurtuluş mücadelemizin ateşini yaktığı ve özgürlük bayrağımızı Anadolu'da dalgalandırdığı tarihtir. 19 Mayıs 1919 tarihi ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız, çağdaş, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanan sürecin ilk adımıdır. Elinde ulusuna olan güveninden başka hiçbir şey olmayan Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan başlattığı bağımsızlık mücadelesi dalga dalga tüm vatana yayılarak tarihte eşine az rastlanır bir destan yazılmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Türk gençliğine olan güvenini ve inancını "Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" sözleriyle ifade eden Atatürk, ulusumuzun varolma, bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin ateşlendiği 19 Mayıs tarihini bayram olarak gençlere armağan etmiştir. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Beren Saat Hande Erçel Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GMİS Yönetim Kurulu "19 Mayıs Kutlu Olsun" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 20:30:42. #1.16#

title