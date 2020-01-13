GMİS Üzülmez şube taban eğitim semineri yapıldı

13.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:04

Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı Karadon, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Amasra, Merkez, MTA Şubelerinin taban eğitim seminerlerinin üçüncüsü olan, Üzülmez Şube Taban Eğitim Semineri, 10-11-12 Ocak 2020 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapıldı.



Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Üzülmez Şube Yönetimi, Üzülmez Şube Delegeleri ile maden işçileri katıldı.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından seminerin sunuş konuşmasını GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı.



Demir; "2020 yılında eğitim ve örgütlenme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu dönem sendikamız üyesi yaklaşık 1000 arkadaşımız seminerlerimize katılacak. Bir yandan örgütlenme çalışmaları yapacak diğer yandan eğitim seminerlerimize devam edeceğiz. Hep birlikte Sendikamızı daha güçlü kılmak için çalışacağız" dedi.



Seminerin açılış konuşmasını GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil yaptı. Yeşil; "73 yıllık bir mücadele tarihimiz var. 170 yılı aşkın da üretim tarihimiz var. Bizden önce görev yapan, Sendikamızı buralara taşıyan tüm yöneticilerimizi, madenci atalarımızı sevgi ve saygıyla, ölenleri rahmetle anıyoruz. Böyle bir sendikanın üyesi olmaktan da Genel Başkanı olmaktan da büyük bir gurur duyuyorum. Böyle bir kültüre sahip, böyle bir geçmişe sahip bir sendikanın sorumlulukları var. Bu sorumlulukları yerine getirebilmek için biz yöneticilerin, sizlerin bilgi birikimine sahip olması gerekiyor. Bu anlamda düzenlediğimiz bu eğitim seminerleri mücadele gücümüzü artıracaktır" dedi.



Seminerde GMİS'in tarihini ve son dönem çalışmalarını içeren belgesel film gösterimi yapıldı. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak, "Sendikacılık tarihi ve genel kavramlar", "Çalışma hayatının temel sorunları" konularında seminer verdi.



Seminer sonunda değerlendirme toplantısı yapıldı ve sertifika dağıtım töreni düzenlendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA