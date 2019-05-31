GMİS'ten Başkan Alan'a 'hayırlı olsun' ziyareti

GMİS Yönetimi, Zonguldak Belediye Başkanlığı'na seçilen Dr. Ömer Selim Alan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a bir nezaket ziyaretinde bulunarak yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a bir madenci heykeli takdim etti.

GMİS Heyeti ile Belediye Başkanı Alan, bir süre sohbet ederek görüş alışverişinde bulundular. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA