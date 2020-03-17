GMİS'ten 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› GMİS'ten 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı - Haber
Çanakkale Zaferi, Güncel

GMİS'ten 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. Yıldönümü ve Şehitler Günü nedeniyle Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınladı.

17.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:56
GMİS'ten 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. Yıldönümü ve Şehitler Günü nedeniyle Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınladı.


Mesaj şöyle;


"18 Mart 1915 tarihinde Türk Askeri ve Komutanlarının büyük fedakarlıklarıyla kazanılan Çanakkale Zaferi, Birinci Dünya Savaşı'nın en kritik aşamalarından biri olarak askeri ve siyasi alandaki başarılarıyla ulusumuzun yazgısını ve tarihin akışını değiştirmiş büyük bir zaferdir. Çanakkale Savaşları'nın büyük kahramanı Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal'in başarısı, ileride başlayacak Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kaynağı olmuştur. İstanbul'u işgal etmek isteyen müttefikler Çanakkale Boğazı'nda karşılarında azimli ve fedakar Türk Ordusu'nu bulmuştur. Deniz savaşı 18 Mart 1915'te müttefiklerin ağır yenilgisiyle sonuçlanmış, hemen ardından başlatılan ve 9 Ocak 1916 tarihine kadar süren kara savaşı ise müttefiklerin topraklarımızı terk etmesiyle sona ermiştir. Türk Askeri, dünyanın en gelişmiş silahlarına ve büyük ordulara sahip müttefiklere karşı kararlılıkla ve fedakarca savaşırken, Çanakkale Zaferi'yle dünya yeni bir liderin, Mustafa Kemal'in doğuşuna tanıklık etmiştir. "Çanakkale Geçilmez" gerçeğini altın harflerle yazdıran on binlerce şehidimizin kanla yazdığı bir tarih olan Çanakkale Zaferi; yalnız askeri bir zafer değil, ulus olma bilincinin temellerinin atılması nedeniyle de büyük önem taşımaktadır. Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart tarihi, aynı zamanda Şehitler Günü olarak kabul edilmiştir. Bugün İdlib'te, sınır ötesinde, ülkemiz üzerinde oynanan emperyalist oyunları boşa çıkartma mücadelesi verirken şehit olan kahraman askerlerimizi ve tüm terör şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümü ve Şehitler Günü'nde, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve vatan, ulus, bağımsızlık ve demokrasi uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, rahmet, saygı ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
'Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek' iddiasına Beştepe'den yanıt geldi Haber
"Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek" iddiasına Beştepe'den yanıt geldi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Yetkililer 'Evden çıkmayın' derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti Haber
Yetkililer "Evden çıkmayın" derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin Haber
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin
Karantinadakiler 'Ahır gibi' demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı Haber
Karantinadakiler "Ahır gibi" demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Mehmet Ersoy Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Soral Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Berkay Şahin Sergen Yalçın Henry Onyekuru Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Mart Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: GMİS'ten 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 18:29:50. #1.14#