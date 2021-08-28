GMİS, Kuran-ı Kerim okuttu
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GMİS, Kuran-ı Kerim okuttu

GMİS, Kuran-ı Kerim okuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), maden şehitleri, maden ve MTA işçilerinin ebediyete intikal eden yakınları, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın merhume annesi, merhum babası ve ağabeyi için Kuran-ı Kerim okuttu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), maden şehitleri, maden ve MTA işçilerinin ebediyete intikal eden yakınları, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın merhume annesi, merhum babası ve ağabeyi için Kuran-ı Kerim okuttu.

Uzunmehmet Camii'nde Yatsı Namazı öncesinde okunan Kuran-ı Kerim tilavetine, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, iş yeri temsilcileri, işçiler ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dualar edilmesinin ardından program sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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