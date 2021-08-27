GMİS, Kuran-ı Kerim okuttu

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), maden şehitleri, maden ve MTA işçilerinin ebediyete intikal eden yakınları, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın merhume annesi, merhum babası ve ağabeyi için Kuran-ı Kerim okuttu.