GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Genel Başkan Hakan Yeşil'in başkanlığında yapıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Genel Başkan Hakan Yeşil'in başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Yeşil, "Toplu İş Sözleşmesinde birçok kazanımlarımız oldu. Bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında Sendika Genel Merkezinde toplandı. Gündemde toplu sözleşme, yaşanılan doğal afetler, pandemi süreci ve önemler konuşuldu.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nun açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Hakan Yeşil konuşmasına meydana gelen doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Yaraların sarılması noktasında yetkililerle istişare halinde olduklarını ifade eden Başkan Yeşil, "Gündemimizde yakın zamanda yaşadığımız toplu sözleşme, yaşanılan doğal afetler, artan pandemi ve önemler var. Son zamanlarda yaşanılan doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaraların bir an önce sarılması için yetkililerle istişare halindeyiz. Evet bir toplu sözleşme yaşadık. Toplu sözleşmede GMİS yönetim kurulu ve teşkilatı el ele vererek büyük bir aile olduğunu gösterdi. Sorunların aşılması noktasında yaptığımız koordineli çalışmayla toplu sözleşme sürecinin sonuna geldik. Birçok kazanımlarımız oldu. Bunu da arkadaşlarımızla paylaşacağız bu süreçte yanımızda olan TÜRK- İŞ Başkanımız Ergün Atalay, Çalışma Bakanımız, Enerji Bakanımız, Genel Müdürümüz, milletvekillerimiz ve çok yoğun efor sarf eden çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. TTK yer üstü işçilerimizin ve MTA işçilerimizin ücret düşüklüğü nedeniyle yaşadığı sıkıntılar vardı. 2 sene önce toplu sözleşmede biraz kazanım elde etmiştik ama yeterli olmadığını düşünüyorduk. Arkadaşlarımızla beraber bu sıkıntıları çok iyi anlattığımızı düşünüyorum. Yeni kazanımlar elde etmek bizleri mutlu ediyor. Ben teşkilatım adına mutluyum. Arkadaşlarımız adına da mutluyum. İnşallah kısa zamanda sonlanır. Bu süreç sonlanınca bunları buradan açıklarız" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı
GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muğla'da alevlerle mücadele eden ormancı, desteğe gelen TOMA'ları böyle karşıladı: Sizi Allah gönderdi, Cennetten mi düştünüz?
Muğla'da alevlerle mücadele eden ormancı, desteğe gelen TOMA'ları böyle karşıladı: Sizi Allah gönderdi, Cennetten mi düştünüz?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Ziya Selçuk Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Berdan Mardini Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin Lionel Messi Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 17:56:13. #1.15#

title