GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
11.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:22
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Sendikadan yapılan açıklamada, toplantının Hakan Yeşil başkanlığında düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, olağanüstü genel kurulunu 8 Ağustos'ta yapan MTA Şubesi'nin yeni yönetiminin de katıldığı toplantıda iş yeri sorunları, örgütlenme çalışmaları, pandemi süreci, eğitim seminerleri ve kıdem tazminatı konusundaki çalışmaların ele alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA