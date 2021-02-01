GMİS Genel Sekreterliği'ne Ertan Kaya getirildi
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GMİS Genel Sekreterliği'ne Ertan Kaya getirildi

01.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:08
GMİS Genel Sekreterliği'ne Ertan Kaya getirildi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreterliği görevine GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya getirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreterliği görevine GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya getirildi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile GMİS Yönetim Kurulu, bugün Genel Sekreterlik görevini Ertan Kaya'ya teslim etti.

Görev teslim töreninde konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Çok değerli Genel Sekreterimiz Hüseyin Kolçak'ı kaybetmemiz nedeniyle boşalan görevi Amasra Şube Başkanlığı görevindeyken yönetim kurulu üyeliğine çağrılan Ertan Kaya arkadaşımız yürütecek." dedi.

Yeşil, Kaya'ya yeni görevinde başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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