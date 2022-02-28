GMİS Genel Başkanı Yeşil maden ocaklarındaki vaka sayıları hakkında bilgi verdi

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Genel Maden İşçiler Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden ocaklarındaki Kovid-19 vaka sayıları hakkında bilgi verdi.

Başkan Yeşil, gazetecilere yaptığı açıklamada, maden ocaklarında Kovid-19 vaka sayılarının 18'e düştüğünü söyleyerek, madencilerin aşı olmaları sayesinde hastalığı hafif bir şekilde atlattıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs vaka sayılarının had safhaya çıktığını belirten Yeşil, "Bu sayılar 22'den 18'e düştü. Bu bizim için sevindirici. Özelikle pandeminin çok sert olduğu zamanlarda dahi arkadaşlarımız dikkat ediyordu. Özelikle iş yerlerinde hijyen konularında hem kurum hem de bizler takipçisiydik." diye konuştu.

Koronavirüs olan madencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Yeşil, "Vaka sayıları gün geçtikçe düşüyor. Türkiye Taşkömürü Kurumunda hemen hemen yüzde 95'in üzerinde aşı durumumuz var. Arkadaşlarımız bu yönde de dikkatliler." dedi.