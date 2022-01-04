GMİS Genel Başkanı Yeşil: "Maden ocaklarında 15 arkadaşımızın testi pozitif" - Haberler
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GMİS Genel Başkanı Yeşil: "Maden ocaklarında 15 arkadaşımızın testi pozitif"

GMİS Genel Başkanı Yeşil:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, maden ocaklarında çalışan 15 işçinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, maden ocaklarında çalışan 15 işçinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil madenlerdeki korona virüsle ilgili son durumu açıkladı. Başkan Hakan Yeşil, "Vaka sayılarımız iyice düştü. Maden işçisi arkadaşlarımız kurallara uyuyor. Şuanda madenlerimizde 15 madenci arkadaşımız testi pozitif. Tedavileri sürüyor. Bu sayının saha da düşeceğine inanıyorum. Herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmesini gerekiyor" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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