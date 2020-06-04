GMİS Genel Başkanı Yeşil, maden işçilerini ziyaret etti
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GMİS Genel Başkanı Yeşil, maden işçilerini ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemleri alarak maden ocaklarında yeniden üretime başlandığını bildirdi.

GMİS Genel Başkanı Yeşil, maden işçilerini ziyaret etti
04.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:04

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemleri alarak maden ocaklarında yeniden üretime başlandığını bildirdi.

Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde maden işçilerini ziyaretinde yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını sonrası yeni bir döneme girdiklerini söyledi.

Pandeminin zorlu bir süreç olduğunu, kurallara uyarak ve tüm tedbirleri alarak yeniden üretime başladıklarını belirten Yeşil, şunları kaydetti:

"Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte bir süre üretime ara vermek zorunda kaldık ancak ülkemiz ve milletimiz için üretmek durumundayız. Bu nedenle bu salgına karşı tüm önlemleri alarak yeniden ocaklarımızda ülkemiz ve milletimiz için üretmeye başladık. Sizlerin sağlığı her şeyden önemli. Bu nedenle hem ülkemiz ve milletimiz için üretecek hem de kendi sağlığımızı koruyabilmek için tüm kurallara harfiyen uyacağız."

Madencilere kazasız ve belasız çalışma temennisinde bulunan Yeşil ve beraberindeki sendika yöneticileri, daha sonra TTK Armutçuk Müessese Üretim Teknik Müdürlüğü görevine atanan Cüneyt Yamudi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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