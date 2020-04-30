GMİS Genel Başkanı Yeşil'den 1 Mayıs açıklaması Açıklaması
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GMİS Genel Başkanı Yeşil'den 1 Mayıs açıklaması Açıklaması

GMİS Genel Başkanı Yeşil'den 1 Mayıs açıklaması Açıklaması
30.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:06

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Tüm insanlık olarak bu küresel salgının üstesinden geleceğimize olan inancımız tamdır.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Tüm insanlık olarak bu küresel salgının üstesinden geleceğimize olan inancımız tamdır. Aslında bu insanlığın verdiği bir savaştır." dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen sendika üyeleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anıta çelenk koydu.

Sendika üyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uydu, polis ekipleri ise açıklamayı takip eden vatandaşları sosyal mesafeyi uymaları konusunda uyardı.

Yeşil, yaptığı açıklamada, dünyanın tamamını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşamı köklü bir biçimde değiştirdiğini belirterek, bu zorlu süreç içinde yine başta sağlık çalışanları arasında olmak üzere her sektörden birçok canı kaybettiklerini söyledi.

Daha önce yaşanmamış anlara tanıklık ettiklerini anlatan Yeşil, "Olağanüstü bir dönemin etkilerini ve sonuçlarını görüyoruz. Dünya çapında bu derece sarsıcı bir etkiye neden olmuş bir olay yaşanmadı. Dünya savaşlarının bile bu kadar yaygın etkisi olmadı.

Dünya, geçtiğimiz yüzyıl içinde onlarca badire atlatmış olsa bile bu kadar geniş kapsamda, milyarlarca insanın etkilendiği başka bir olayı şimdiye kadar görmedi." diye konuştu.

Yeşil, bu dönemin farkına hala varamayanların olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Birtakım kişi ve kuruluşlar eskisi gibi davranmaya, gelişmeleri fırsata çevirmeye ve hırslarının peşinden koşmaya devam ediyor. Aslında Kovid-19, biz işçilerin uzun süreden beri söylediği ve eğer düzeltilmezse tüm insanlığı felakete sürükleyebilecek bir gerçeğin anlaşılmasını sağladı. Bizler, işçi hak ve özgürlüklerinin hiçe sayıldığı bu dünyanın yaşanabilir adil bir dünya olmadığını söyledik. Bir virüs geldi ve her şeyi görünür kıldı. Kendilerini dünyanın yöneticileri gibi gören ülkelerin, bir anda baş gösteren salgınla mücadelede nasıl sorunlar yaşadıklarını gözler önüne serdi."

Bu olağanüstü koşullar altında bile taleplerinin geçerliliğini koruduğunu aktaran Yeşil, "Tüm insanlık olarak bu küresel salgının üstesinden geleceğimize olan inancımız tamdır. Aslında bu insanlığın verdiği bir savaştır. Bu savaşın ön cephesinde yer alan sağlık emekçileri ve dünyanın hala işler durumda kalmasını sağlayan diğer tüm iş kollarındaki emekçileri yer alıyor. Ön cephedeki savaşın kazanılması, geri cephedeki önlemlere de güçlü bir şekilde bağlıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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