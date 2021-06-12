GMİS Genel Başkanı Yeşil, Akşener'e madenci heykeli hediye etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, esnaf ziyaretlerinde bulunmak üzere Zonguldak'a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e madenci heykeli hediye etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, esnaf ziyaretlerinde bulunmak üzere Zonguldak'a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e madenci heykeli hediye etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Zonguldak ziyaretinde bir araya gelerek madenci heykeli hediye etti. Yeşil, "Emeğin Başkentine, demokrasi şehri Zonguldak'a hoş geldiniz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de hediye için teşekkür ederek "Bu anlamlı hediye ve nazik davranışınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı