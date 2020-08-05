GMİS'e ziyaret Zonguldak İl Özel İdare Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.

Zonguldak İl Özel İdare Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.

Sendikadan yapılan açıklamada, Karayılmaz'ın, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Adnan Tıska ile ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'in de bulunduğu ziyarette Zonguldak ve bölge sorunlarının görüşüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA