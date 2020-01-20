GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek
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GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

20.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:04
GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek

TFF 2. Lig ekibi GMG , Ziraat son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Medipol ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir futbolcuları ve teknik heyet takım otobüsü ile Kırklareli'ne geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek
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