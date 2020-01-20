: GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek

20.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:04

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir futbolcuları ve teknik heyet takım otobüsü ile Kırklareli'ne geldi.

Kaynak: AA

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