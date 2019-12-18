: GMG Kırklarelispor'un tur atlaması kentte sevinç yaşattı

18.12.2019 20:51 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:54

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükselmesi kentte sevinçle karşılandı.

Kırklarelisporlu taraftarlar karşılaşmayı kentteki kahvehanelerde izlerken, bazı vatandaşlar ise cep telefonlarından takip etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklarelispor camiasını tebrik ettiğini söyledi.

Bugün kentte bayram havası yaşandığını ifade eden Bilgin, "Gaziantepspor'u ilk karşılaşmada yendik. İkinci karşılaşmada ise yenilmemize rağmen üst tura yükselmeyi başardık. Spor centilmenlik, kardeşlik ama başarılarla beraber hem ilimiz hem de takımımız mutlu oldu. Bütün oyuncuları ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başkanından teknik heyetine kadar da kutluyorum." diye konuştu.

"Aslanlar gibi mücadele ettik"

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can ise karşılaşmada futbolcularının aslanlar gibi mücadele ettiğini bildirdi.

Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Can, şunları kaydetti:

"Oyuncularımı kutluyorum, ligde de kupada da görevlerini yaptılar. Gaziantep gerçekten çok güçlü ve başarılı bir takım. Zor bir karşılaşmaydı. Aslanlar gibi mücadele ettik. Yenildik ama son 16 turuna yükselmeyi başardık."

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da çok heyecanlı olduklarını belirterek Kırklarelispor futbolcularını tebrik etti.

Taraftarlardan Uğur Çevik ise çok mutlu olduklarını belirterek, "Kupada Kırklarelispor'umuz tarihinde ilk defa son 16'ya kalıyor." dedi.

Taraftarlardan Gökalp Tarlacı ise maçı heyecanla takip ettiğini ve çok mutlu olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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