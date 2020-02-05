GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe maçından notlar

05.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:10

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde GMG Kırklarelispor'un Fenerbahçe ile karşılaşması, kente büyük heyecan yaşattı.

Tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıran GMG Kırklarelispor'un taraftarları, kentin bir çok noktasına yeşil-beyaz bayrak astı. Taraftarlar ev ve balkon camlarından ise takımlarına ait flamalar sarkıttı. Bazı esnaflar ise iş yerlerinin camlarına "Başarılar Kırklar", "Seninleyiz Kırklarelispor" yazılı pankartlar yapıştırdı.

Kırklareli Belediyesi, takım oyuncularının maketlerinden oluşan platformu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yerleştirdi. Vatandaşlar bu platformda hatıra fotoğrafı çektirdi.

3 bin 750 kişilik statta yaklaşık 13 bin taraftar maçı izledi

Taraftarlar maçın oynanacağı stada girebilmek için turnikeler önünde kuyruk oluşturdu. Bazı taraftarlar gecenin geç saatlerinde sıraya girerken bazıları ise sabah saatlerinde kuyruğa katıldı.

Karşılaşmanın başlamasından önce taraftarların bir kısmı stat içerisine alınırken, büyük bir bölümü ise maçın başlamasının ardından peyderpey stada giriş yaptı.

3 bin 750 kişi kapasiteli stattaki karşılaşmayı yaklaşık 13 bin taraftar izledi. Taraftarların bazılarının stat duvarlarına, çıkarak karşılaşmayı izlediği görüldü.

Maç öncesi Kırklareli Valiliği ile Belediye Başkanlığı tarafından yeşil-beyazlı takım için hazırlatılan marşlar çalındı.

Stat içerisi ise taraftarlar tarafından "Efsane 39", "Gölgen gibi adım adım her solukta senin yanında", "Trakya'mızın gururu" pankartlar asıldı.

Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala Kırklarelisporlu taraftarlar "Kırklar", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "En büyük Kırklar", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Zaman zaman etkisini arttıran sağanak hem oyuncuları hem taraftarları olumsuz etkiledi.

Fenerbahçeli oyuncular sahaya "Fenerbahçe Kırklareli halkını sevgi ve saygıyla selamlıyor" yazılı pankart ile çıktı.

Stat dışında dev ekran kuruldu

Stat içerisine giriş yapamayan taraftarlar karşılaşmayı stat dışında kurulan dev ekrandan izledi.

Karşılaşmanın başlamasıyla dışarıda sırada bekleyen taraftarların bazıları turnikelere vurarak, tepki gösterdi.

Taraftarlar, maçın 23. dakikasında "Elazığ üşüme, Kırklarelispor seninle" tezahüratı yaparak, atkıları ve bereleri sahaya attı.

Karşılaşmayı Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, çevre illerin milletvekilleri, belediye başkanları da izledi.

Kaynak: AA