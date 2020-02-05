: GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe maçına doğru

05.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:43

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşılaşacak olan TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, ile Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarına destek olmak isteyen bazı taraftarlar geceyi stat önünde sıraya girerek geçirdi.

Stattaki seyirci kapasitesinin 3 bin 750 olması ve kapasite dışı taraftarın içeriye alınmayacağı duyumları üzerine harekete geçen bazı vatandaşlar evlerinden getirdikleri battaniye ve kartonlar üzerinde beklemeye başladı.

Taraflar stada girebilmek için bekleyişlerini sürdürüyor.

GMG Kırklarelispor taraftarlarından Serkan Ayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stada girebilmek için 01.30'da stat önüne geldiğini söyledi.

Bugün tarihe tanıklık edecekleri için çok mutlu olduklarını belirten Ayan, Fenerbahçe'yi Kırklarelispor karşısında izleme şansı bulacaklarını ifade etti.

Maça sayılı saatler kaldığını anımsatan Ayan, "Gece stat önüne gelerek bekleyişimizi sürdürüyoruz. Tarihte yaşanan önemli bir gün. Çünkü Fenerbahçe Kırklareli'ne geliyor, çeyrek finale kalmışız bu bizim için büyük bir başarı. Burada Fenerbahçe'yi en iyi şekilde ağırlamamız, takımımıza en iyi desteği vermemiz gerekiyor. Yarın bir gün çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir anımız oldu. Bu ne güzel, burada bu mutlu anı yaşamamız lazım. Onun için buradayız. İşimizden izin alıp geldik." diye konuştu.

Tekirdağ'dan gelen Volkan Perçimli ise saat 03.30'da Tekirdağ'dan yola çıkarak Kırklareli'ne geldiğini belirtti.

GMG Kırklarelispor'a destek olabilmek için geldiklerini kaydeden Perçimli, "Battaniyemizi aldık geldik çünkü buranın soğuğunu yaşayan bilir. İnşallah güzel maç geçireceğiz ve inşallah Kırklarelisporumuz galibiyetini alacak. Kazanıp buradan Fenerbahçe'yi güzelce uğurlayacağız." dedi.

Taraftarlardan Nejat Vural da saat 07.00 civarında karşılaşmanın oynanacağı stat önüne gelerek sıraya girdiğini belirtti.

Karşılaşmaya çok yoğun bir ilgi olduğunu belirten Vural, Fenerbahçe'nin Kırklareli'ne gelmesinin büyük bir şans olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu