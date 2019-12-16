Haberler » Spor » GMG Kırklarelispor'da 3 puan sevinci - Spor

GMG Kırklarelispor'da 3 puan sevinci

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'da, 3 puan sevinci yaşanıyor.

16.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:54
GMG Kırklarelispor'da 3 puan sevinci

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'da, 3 puan sevinci yaşanıyor.


GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sahalarında karşılaştıkları Yeni Çorumspor'u 2-0 yendiklerini anımsattı.


Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını ve istedikleri galibiyeti aldıklarını anlatan Can, galibiyeti tüm taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.

Hedeflerinin yüksek olduğunu dile getiren Can, artık önlerindeki karşılaşmalara hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler