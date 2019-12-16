GMG Kırklarelispor'da 3 puan sevinci
TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'da, 3 puan sevinci yaşanıyor.
TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'da, 3 puan sevinci yaşanıyor.
GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sahalarında karşılaştıkları Yeni Çorumspor'u 2-0 yendiklerini anımsattı.
Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını ve istedikleri galibiyeti aldıklarını anlatan Can, galibiyeti tüm taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.
Hedeflerinin yüksek olduğunu dile getiren Can, artık önlerindeki karşılaşmalara hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.