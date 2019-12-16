16.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:54

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'da, 3 puan sevinci yaşanıyor.



GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sahalarında karşılaştıkları Yeni Çorumspor'u 2-0 yendiklerini anımsattı.



Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını ve istedikleri galibiyeti aldıklarını anlatan Can, galibiyeti tüm taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.

Hedeflerinin yüksek olduğunu dile getiren Can, artık önlerindeki karşılaşmalara hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA