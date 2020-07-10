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GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Yıldırım: "Galatasaray ve Beşiktaş play-off maçlarında Metincan...

TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, oyuncuları Metincan Cici'yi play-off maçlarında Galatasaray ve Beşiktaş'ın izleyeceğini öğrendiklerini belirtti.

GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Yıldırım:
10.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:04

TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, oyuncuları Metincan Cici'yi play-off maçlarında Galatasaray ve Beşiktaş'ın izleyeceğini öğrendiklerini belirtti.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da 20-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak play-off maçlarında GMG Kastamonuspor'un çeyrek finalde Tuzlaspor ile karşılaşacağını hatırlattı.

Bu maçta takımlarında forma giyecek 25 yaşındaki Metincan Cici'yi izlemek için Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözlemci göndereceğini öğrendiklerini belirten Yıldırım, "Oyuncuların en iyi çıkış yapacağı ligler alt liglerdir. Çünkü genç oyuncular bu liglerde oynama şansı daha çok buluyor. Bunlardan biri de takımımızda oynayan Metincan Cici. Süper Lig'den takımlar bu oyuncumuzu takip ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş'tan play-off maçlarını izlemeye gelecekler. İnanıyorum ki gösterdiği performans onu Süper Lig'e taşıyacak." dedi.

Sağ kanatta forma giyen Metincan Cici, bu sezon kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 27 maçta 14 gol atıp 7 asist yaptı.

Kaynak: AA

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