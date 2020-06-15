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GMG Kastamonuspor'da koronavirüse rastlanmadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

GMG Kastamonuspor'da koronavirüse rastlanmadı
15.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:59

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının ardından lige verilen ara nedeniyle 8 gündür futboldan uzak kalan kırmızı siyahlı futbolcular ve teknik heyetin geçtiğimiz hafta İsmail Dikmenli Tesisleri'nde bir araya geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Başkanımız Enes Ege Aygün ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra teknik heyetimize, futbolcularımıza ve personellerimize 12 Haziran Cuma günü yapılan Kovid-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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