GMG Kastamonuspor'da 20 kişinin korona testi pozitif çıktı
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GMG Kastamonuspor'da 20 kişinin korona testi pozitif çıktı

09.12.2020 23:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:25
GMG Kastamonuspor'da 20 kişinin korona testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da 14'ü futbolcu, 1'i teknik heyet, 5'i çalışan olmak üzere 20 kişinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da 14'ü futbolcu, 1'i teknik heyet, 5'i çalışan olmak üzere 20 kişinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

GMG Kastamonuspor Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Eyüpspor ile oynanacak müsabaka öncesi İsmail Dikmenli Tesisleri'nde teknik heyete, futbolculara ve çalışanlara korona virüs testi yapıldığı kaydedildi. Yapılan testlerde futbolculardan 14, teknik heyetten 1 ve çalışanlardan 5 kişinin korona virüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan 20 kişinin tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı ve gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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