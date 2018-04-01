Gmat Sınavını Kimler Tercih Etmeli?

GMAC Türkiye ve Orta Doğu Danışmanı Mert Polat, GMAT sınavı ve bu sınavı kimlerin tercih etmesi gerektiği konusunda Wise TV'ye konuştu.

GMAT sınavının yurt dışında işletme yüksek lisans programlarına girmek için gerekli olan bir sınav olduğunu belirten Polat, işletme yüksek lisansının yanı sıra pazarlama, finans ve muhasebe yüksek lisans programlarında da geçerli bir sınav olduğunu ifade etti.