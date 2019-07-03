Gmail'in Dinamik E-posta Özelliği, Tüm Kullanıcıların Hizmetine Sunuldu

Google, Gmail için geliştirdiği dinamik e-posta özelliğini tüm kullanıcıların hizmetine sundu. Geçtiğimiz haftalarda G-Suite kullanıcılarının hizmetine sunulan bu özellik, 15 gün içerisinde tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.

Dinamik e-posta özelliği, pek çok açıdan kolaylık sağlıyor. Bu özellik sayesinde başka bir sayfaya yönlendirilmeden etkinlik davetleri yanıtlanabilecek, anket doldurabilecek, paylaşılan bir mail içerisindeki tüm yanıtları görüntüleyebilecek ve bu gelen bu yanıtlara yeni yanıtlar yazabileceksiniz. Ayrıca bu özellik, mail içerisinde doğrudan belgelerin görüntülenebilmesi ve üzerinde işlem yapılabilmesini de sağlıyor.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra, gelen bir mailde bulunan formlar, mail içerisinden doldurulabilecek ve hatta rezervasyonlar oluşturulabilecek. Bu da Google'ın yeni özellik ile birlikte üçüncü taraf bağlantılarla olan ilişiği azaltacağı anlamına geliyor. Ancak bu özelliğin üçüncü taraf kişiler tarafından kullanılabilmesi için, Google'ın ilgili kişi veya kurumlara izin vermiş olması gerekiyor.

Bu özelliğin kullanımı ise kullanıcıların tercihlerine bırakılmış durumda. Eğer bir Gmail hesabınız varsa bu özelliği tercihinize göre aktif edip, pasifleştirebilirsiniz.