Gm 8 Go Satışa Sunuldu, Dünyanın İlk 'Android Go' Modelinin Fiyatı?

General Mobile GM 8 Go Satışa Sunuldu



GM 8 Go Satışa Sunuldu, Dünyanın ilk 'Android Go' Modelinin Fiyatı?

General Mobile, Barcelona'da gerçekleşen Mobile World Congress'te tanıttığı; Android Go versiyonunun dünyadaki ilk ürünü olan 'GM 8 Go' modelini satışa sundu.

Google iş birliği kapsamında birçok yeniliğe imza atan General Mobile, bir ilki daha gerçekleştirerek Google'ın 'Android Go' versiyonunun dünyadaki ilk ürünü olan 'GM 8 Go' modelini kullanıcıların beğenisine sundu.

'GM 8 Go', geliştirilmiş Google uygulamaları ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. 'GM 8 Go', yenilenen Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlıyor ve böylece çok daha hızlı işlem yapabilmeyi fırsatı sunuyor. Kullanıcı dostu ara yüze sahip olan 'GM 8 Go' kullanıcılara Android'in en güncel versiyonu olan Android Oreo 8.1 işletim sistemini sunuyor.

Android Oreo (Go edition), hızlandırılmış yazılımı ile yüksek performans gösteren işletim sistemi, ekstra depolama imkanı ve güvenlik gibi avantajlar içeren optimize edilmiş bir yazılım deneyimi sağlıyor. 'GM 8 Go', özellikle ilk kez internetle tanışanların ihtiyaç duyabilecekleri, amaca yönelik Google uygulamalarıyla birlikte geliyor. Android Oreo (Go edition) yüklü akıllı telefonlar; ayrıca telefon üzerinde en iyi çalışan uygulamaların indirilebilmesini kolaylaştıran özel bir Google Play Store versiyonu yüklü şekilde sunuluyor.

'GM 8 Go', yeni nesil 18.9'luk ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. 13MP flaşlı ön kamerası ile üstün selfie deneyimi yaşatan 'GM 8 Go' ile fotoğraf tutkunları; çektikleri fotoğrafları cihazın hem ön hem arka kamerasında kullanabilecekleri 'portre modu (bokeh)' seçenekleri ile düzenleyerek fotoğraflarına sanatsal bir dokunuş katabiliyor. Ayrıca çekilen fotoğraf ve videolar hafıza problemi olmaksızın dahili olarak sunulan 'Google Fotoğraflar' uygulamasıyla yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak depolanıyor.

'GM 8 Go' kullanıcılara HD kalitesinde video görüşmeleri sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, Dolby Audio uygulaması yoluyla harika ses efektleriyle en iyi müzik deneyimine ulaşıyor.

GM 8 GO FİYATI?



'GM 8 Go', 799 TL fiyatıyla zincir teknoloji marketleri ve seçkin cep telefonu mağazalarının yanı sıra; General Mobile'ın web sitesi www.generalmobile.com üzerinden online olarak kullanıcılarla buluşuyor. 'GM 8 Go' ayrıca, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom mağazalarında 12, 24, 36 ay taksit seçenekleri ile satışa sunuldu.

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GM 8 Go Teknik Özellikleri:





GM 8 Android Go

Body

Boyutlar

150*70.5*8.59mm

Ağırlık

TBD Est (150gr)

Diğer

Parmakizi Okuyucu

Ekran

Type

IPS LCD, 16M colors, Incell

Boyut

5.5 inches HD+ 18: 9

Çözünürlük

720 x 1440

Koruma

Corning Gorilla Glass 3

Platform

OS

Android OS, v8.1 Oreo Go Edition

Chipset

MediaTek MT6739

CPU

Quad-Core 1.5 GHz

GPU

IMG 8XE 1PPC @ 420 MHz

Hafıza

Card slot

Up to 128GB

Dahili

16GB, 1GB RAM

Kamera

Arka

13 MP AF, f2.0

Özellikler

Konum etiketleme, dokunma ile odaklama, Oto HDR, Portre modu, Gece modu, Panorama, Güzellik modu

Ön

5 MP FF, f2.2

Comms

WLAN

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Hotspot, 5Ghz and 2.4 Ghz dual band support

Bluetooth

v4.2, A2DP, LE

GPS

Var, A-GPS,GLONASS

USB

Micro-USB 2A turbo charge

Özellikler

Sensors

Gyro, Accelerometer, Proximity, eCompass, Light

Pil



3500 mAh şarj (değiştirilebilir)

https://www.teknotalk.com/gm-8-go-general-mobile-63637/