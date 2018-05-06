Gm 8 Go Satışa Sunuldu, Dünyanın İlk 'Android Go' Modelinin Fiyatı?
General Mobile GM 8 Go Satışa Sunuldu GM 8 Go Satışa Sunuldu, Dünyanın ilk 'Android Go' Modelinin Fiyatı?
General Mobile GM 8 Go Satışa Sunuldu
GM 8 Go Satışa Sunuldu, Dünyanın ilk 'Android Go' Modelinin Fiyatı?
General Mobile, Barcelona'da gerçekleşen Mobile World Congress'te tanıttığı; Android Go versiyonunun dünyadaki ilk ürünü olan 'GM 8 Go' modelini satışa sundu.
Google iş birliği kapsamında birçok yeniliğe imza atan General Mobile, bir ilki daha gerçekleştirerek Google'ın 'Android Go' versiyonunun dünyadaki ilk ürünü olan 'GM 8 Go' modelini kullanıcıların beğenisine sundu.
'GM 8 Go', geliştirilmiş Google uygulamaları ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. 'GM 8 Go', yenilenen Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlıyor ve böylece çok daha hızlı işlem yapabilmeyi fırsatı sunuyor. Kullanıcı dostu ara yüze sahip olan 'GM 8 Go' kullanıcılara Android'in en güncel versiyonu olan Android Oreo 8.1 işletim sistemini sunuyor.
Android Oreo (Go edition), hızlandırılmış yazılımı ile yüksek performans gösteren işletim sistemi, ekstra depolama imkanı ve güvenlik gibi avantajlar içeren optimize edilmiş bir yazılım deneyimi sağlıyor. 'GM 8 Go', özellikle ilk kez internetle tanışanların ihtiyaç duyabilecekleri, amaca yönelik Google uygulamalarıyla birlikte geliyor. Android Oreo (Go edition) yüklü akıllı telefonlar; ayrıca telefon üzerinde en iyi çalışan uygulamaların indirilebilmesini kolaylaştıran özel bir Google Play Store versiyonu yüklü şekilde sunuluyor.
'GM 8 Go', yeni nesil 18.9'luk ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. 13MP flaşlı ön kamerası ile üstün selfie deneyimi yaşatan 'GM 8 Go' ile fotoğraf tutkunları; çektikleri fotoğrafları cihazın hem ön hem arka kamerasında kullanabilecekleri 'portre modu (bokeh)' seçenekleri ile düzenleyerek fotoğraflarına sanatsal bir dokunuş katabiliyor. Ayrıca çekilen fotoğraf ve videolar hafıza problemi olmaksızın dahili olarak sunulan 'Google Fotoğraflar' uygulamasıyla yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak depolanıyor.
'GM 8 Go' kullanıcılara HD kalitesinde video görüşmeleri sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, Dolby Audio uygulaması yoluyla harika ses efektleriyle en iyi müzik deneyimine ulaşıyor.
GM 8 GO FİYATI?
'GM 8 Go', 799 TL fiyatıyla zincir teknoloji marketleri ve seçkin cep telefonu mağazalarının yanı sıra; General Mobile'ın web sitesi www.generalmobile.com üzerinden online olarak kullanıcılarla buluşuyor. 'GM 8 Go' ayrıca, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom mağazalarında 12, 24, 36 ay taksit seçenekleri ile satışa sunuldu.
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GM 8 Go Teknik Özellikleri:
GM 8 Android Go
Body
Boyutlar
150*70.5*8.59mm
Ağırlık
TBD Est (150gr)
Diğer
Parmakizi Okuyucu
Ekran
Type
IPS LCD, 16M colors, Incell
Boyut
5.5 inches HD+ 18: 9
Çözünürlük
720 x 1440
Koruma
Corning Gorilla Glass 3
Platform
OS
Android OS, v8.1 Oreo Go Edition
Chipset
MediaTek MT6739
CPU
Quad-Core 1.5 GHz
GPU
IMG 8XE 1PPC @ 420 MHz
Hafıza
Card slot
Up to 128GB
Dahili
16GB, 1GB RAM
Kamera
Arka
13 MP AF, f2.0
Özellikler
Konum etiketleme, dokunma ile odaklama, Oto HDR, Portre modu, Gece modu, Panorama, Güzellik modu
Ön
5 MP FF, f2.2
Comms
WLAN
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Hotspot, 5Ghz and 2.4 Ghz dual band support
Bluetooth
v4.2, A2DP, LE
GPS
Var, A-GPS,GLONASS
USB
Micro-USB 2A turbo charge
Özellikler
Sensors
Gyro, Accelerometer, Proximity, eCompass, Light
Pil
3500 mAh şarj (değiştirilebilir)