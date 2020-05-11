Glütensiz kafede online satışlar başladı
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Glütensiz kafede online satışlar başladı

Glütensiz kafede online satışlar başladı
11.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:39

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı "Glütensiz Bir Başka Kafe" yeni tip Corona Virüs (COVID-19) Salgını nedeniyle online sipariş de almaya başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı "Glütensiz Bir Başka Kafe" yeni tip Corona Virüs (COVID-19) Salgını nedeniyle online sipariş de almaya başladı. Sokağa çıkamayan Çölyak hastalarının internetten vereceği siparişle kafede üretilen istediği glütensiz ürün, evlerine ulaştırılacak.

Yürüttüğü sosyal projelerle adından sıkça söz ettiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı bireylerin meslek edinmesi ve istihdamına katkı sağlayan ve Türkiye' de yerel yönetimlerin hayata geçirdiği ilk "Korumalı İşyeri" olma özelliğine sahip Glütensiz Bir Başka Kafe yeni online hizmete başladı. Corona Virüs Salgını'na karşı alınan tedbirler kapsamında sadece gel-al yöntemiyle satışına devam eden kafe, evde çıkamayan buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların içerisindeki glütene hassasiyetleri olançölyak hastaları ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler için yeni uygulamasıyla internet üzerinden satış sağlıyor. https://birbaskakafe.store internet adresi üzerinden verilebilecek siparişlerle şimdilik sadece Gaziantep sınırları içinde sipariş alınıyor.

Normal beslenmeden ayırt edemeyeceğimiz ekmekler, kurabiyeler, yaş pastalar kekler, pizzalar, hamburgerler, içli köfte ve çiğköfte olmak üzere 300 çeşit ürün üretilen Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Glütensiz Bir Başka Kafe'de ayrıca Ramazan Ayı'na özel ramazan pidesi ve kahkesi üretimi yapılmakta. Kafe, özel günler için sipariş üzerine yaş pasta da yapıyor.

Yöresel lezzetler de glütensiz üretiliyor

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, online satış sisteminin zamanı koşullarında en çok tercih edilen yöntemlerden biri olduğunu hatırlatarak, "Corona Virüs Salgını olduğu bu dönemde özellikle hafta sonu evden çıkamayan çölyak hastaları için siparişlerini internet üzerinden vererek ürünlerini alabilirler. Çölyak hastaları ve glütensiz beslenmek isteyenler için ayrıca Gazi şehrin yöresel ürünlerini glüten içermeyen malzemeler kullanarak istenilen yemekleri yaparak takdim ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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