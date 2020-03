'Glutensiz kafede' 300 çeşit ürün üretiliyor GAZİANTEP'te tahılların içindeki glutene hassasiyetleri nedeniyle her gıdayı tadamayan çölyak hastaları, 'Glutensiz Bir Başka' ismiyle hizmet veren kafede yiyemedikleri birçok yiyeceği ilk defa tadıyor.

GAZİANTEP'te tahılların içindeki glutene hassasiyetleri nedeniyle her gıdayı tadamayan çölyak hastaları, 'Glutensiz Bir Başka' ismiyle hizmet veren kafede yiyemedikleri birçok yiyeceği ilk defa tadıyor. Zihinsel engellilerin ve down sendromluların da istihdam edildiği kafede, çölyak hastaları 300 çeşit glütensiz gıdayı tüketebiliyor.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı'na bağlı 'Glutensiz Bir Başka' adıyla 2 yıl önce faaliyete geçen kafede, sosyal sorumluluk projesi kapsamında önemli çalışma yapılıyor. Glutensiz gıda temininde zorlanan çölyak hastaları ve glutensiz beslenmeyi tercih eden bireylere yönelik hizmet veren kafede, buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların içindeki hassasiyetleri nedeniyle her lezzeti tadamayan çölyak hastaları için 300 çeşit gıda üretimi yapıyor. Korumalı iş yeri özelliğini taşıyan kafe, iş gücü piyasasında normal şartlar altında çalışma imkanı kısıtlı olan engelli kişilere, istihdam ortamı oluşturulması amacıyla da önemli bir fonksiyon üstleniyor. Kafede, aralarında zihinsel engelliler ile down sendromluların da bulunduğu 9 kişi çalışıp, müşterilere hizmet veriyor.'5 BİN KİŞİYE GIDA ÜRETEBİLİRİZ'Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, kafede 300 çeşit yemek yapıldığını söyledi. Çelebi, çiğ köfteden yaş pastaya kadar neredeyse tüm gıdaların üretildiğini ve siparişler doğrultusunda da hizmet verildiğini anlatarak, "Burada genellikle çölyak hastası olan bireylerimize yönelik bir üretim merkezi olarak hizmet veriyor. Ayrıca glütensiz gıda tercih eden kişiler için 300 çeşit gıda üretiliyor. Burası korumalı bir iş yeri olarak geçiyor. Zihinsel engelli bireyler burada çalışıyor. Burası 5 bin kişiye hizmet verecek durumda. Burada aklınıza gelecek her gıda üretiliyor. Yaş pasta çeşitleri ve ekmek gibi neredeyse her ürün burada üretiliyor" diye konuştu.

Kafe müşterilerinden Betül Bilici, çölyak hastası kızının ihtiyaç duyduğu gıdaları temin edebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Türkiye genelinde çölyak hastası insanların ailelerinin sıkıntılar yaşadığını dile getiren Bilici, bu tür merkezlerin sayısının artmasını istedi.

Kaynak: DHA