Glutensiz gıda bulmakta zorlanan Çölyak hastaları unutulmadı
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Glutensiz gıda bulmakta zorlanan Çölyak hastaları unutulmadı

Glutensiz gıda bulmakta zorlanan Çölyak hastaları unutulmadı
07.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:18

Korona virüs salgını dolayısıyla glutensiz gıda bulmakta zorlanan Çölyak hastalarını unutmayan Sivas Belediyesi, glutensiz gıdalardan oluşan gıda paketlerini hastalara ulaştırdı.

Korona virüs salgını dolayısıyla glutensiz gıda bulmakta zorlanan Çölyak hastalarını unutmayan Sivas Belediyesi, glutensiz gıdalardan oluşan gıda paketlerini hastalara ulaştırdı.

Sivas Belediyesi, Korona virüs salgınının etkisini hissettirdiği bu günlerde glutensiz gıda bulmakta zorlanan Çölyak hastalarını unutmadı. Çölyak hastalarının Ramazan ayında gıda sorununu yaşamamasını hedefleyen Sivas belediyesi, glutensiz gıdalardan oluşan gıda paketlerini il genelinde yaşayan 200 Çölyak hastasına ulaştırıyor. Gıda paketlerinin içerisinde ise glutensiz un, makarna, bisküvi, bulgur ve Çölyak hastalarının tüketebileceği gıdalar bulunuyor. Paketler belediye bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği ekipleri tarafından Çölyak hastalarına dağıtılacak.

Sivas'ta yaşayan Çölyak hastalarının tamamına gıda kolisi dağıtacaklarını belirten Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, "Malum bir virüs ile mücadele ediyoruz. Sıkıntıyı yaşan her noktaya ulaşma gayretindeyiz. Bununla beraber daha önce yardım yaptığımız Çölyak hastaları vardı. Glutensiz gıda tüketmesi gereken hastalar vardı. Hastalar besin malzemelerini temin etmekte zorluk çekiyorlardı. Malzemeleri nasıl sağlarız diye çalışırken, bu süreç araya girdi ve en azından bu dönemde zorluk yaşamasınlar diye onlara birer koli hazırladık. En azından Ramazan ayında gıdalarını karşılayabilecekleri koli hazırladık. Sivas'ta ki bütün çöl yak ve benzeri glütensiz gıda tüketmesi gereken hastaların tamamına gıda kolilerimizi dağıtacağız. Bu gün birkaç ailemize biz dağıttık, birkaç gün içinde dağıtımı tamamlayacağız. Ramazan ayında bu virüsten kaynaklı yaşanacak gıda sorununu hastalara yaşatmak istemiyoruz. Sonrası içinde projelerimiz olacak. Projelerimizi gerçekleştirdikten sonra inanıyoruz ki şehrimizdeki hasta insanlar mağduriyet yaşamayacak. Paketlerimiz içinde hem gıda var, hem de gıda yapabilecekleri malzemeler var" dedi.

Yaklaşık 10 yıldır Çölyak hastalığıyla mücadele ettiğini belirten Merve Korkut, Sivas belediye Başkanı Hilmi Bilgin' teşekkürlerini getirerek, "Ben 10 yıldır Çölyak hastasıyım, bizim tükettiğimiz ürünler pahalı. Devletimizin yapmış olduğu bir yardım parası var oda az geliyor. Bir de ürünleri bulmakta güçlük çekiyoruz. Aradığımız yerde bulamıyoruz. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Tüketebileceğimiz gıdalardan getirdiler" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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