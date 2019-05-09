Glütensiz Beslen Sağlıklı Yaşa" Konulu Seminer Verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) işbirliğinde, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla "Glütensiz Beslen Sağlıklı Yaşa" konulu seminer düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜN Tıp Fakültesi Hastanesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilen seminer öncesi, Büyükşehir Belediyesine bağlı Glütensiz Bir Başka Kafe çalışanları, işaret diliyle İstiklal Marşı okudu.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay, Glütensiz Bir Başka Kafe'nin Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı içinde kurulmuş bir mekan olduğuna değindi.

Korumalı iş yeri olarak ilk defa kurulan bir müessese olan kafenin yerel yönetimlerde bir kamu kuruluşu anlamında Türkiye'de ilk olduğunu ifade eden Tolay, "Korumalı işyeri nedir? Çalışanların yüzde 75'i zihinsel veya ruhsal engelli kişilerden oluşuyorsa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR, kuruma destek veriyor. Dolayısıyla yeni dönemde dezavantajlı veya engelli grubundaki kişilerin önünü açmak, onlara istihdam sağlamak için yeni proje başlatacağız. Hali hazırda bu amaç doğrultusunda Glütensiz Bir Başka Kafe'nin üst katında da işverenlerle engelli kişilerin, eğitimli, meslek gruplarında vasıflı olmuş bireylerini işverenlerle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Glütensiz Bir Başka Kafe'de yaklaşık 300 çeşit ürün üretildiğini kaydeden Serdar Tolay, şunları kaydetti:

"Diğer belediyelerimiz normalde marketlerinde glütensiz un dağıtıyor. Fakat bunları ürüne dönüştürme gereği doğdu. Türkiye'de bir ilk olarak burası kuruldu. Ankara'da ve doğusunda herhangi bir şekilde ekmek de dahil glütensiz bir ürüne özel marketlerin dışında ulaşmanız mümkün değil, buralara bağımlı olarak yaşıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geldiğince fiyatlarımızı makul tutuyoruz. Çölyaklı hastaların veya glütensiz olarak beslenmeyi tercih eden vatandaşların bu mamullere ulaşılabilirliğini arttırabilmek ve vatandaşlarımızın daha kolay temin edebilmesi noktasında kendilerine yardımcı oluyoruz. Diğer bir nokta ise elektronik ortamda e-satışla bu hizmeti sadece Gaziantep'te değil Türkiye çapında vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA