Glutatyon'un faydaları saymakla bitmiyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğrul ABACIOĞLU konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Glutatyon faydaları saymakla bitmeyen ve son derece güçlü olan bir antioksidandır. Bazı bitkilerde, hayvanlarda, mantar türlerinde ve bakterilerde bulunan bu madde vücudun hastalıklardan korunması için ihtiyaç duyulan en önemli moleküllerden biridir. İnsan vücudunda da salgılanan bu maddenin yaklaşık olarak % 10'u oksitlenmiş halde olur. Geri kalan % 90'lık bölümü ise aktif bir şekilde kan dolaşımı yardımı ile vücuda salınır.

Aktif glutatyon kısaca GSH olarak da adlandırılıyor. Bu moleküler maddenin % 70'in altına düşmesi ise bağışıklık sisteminin etkinliğini kaybetmeye başlaması anlamına gelir.20 yaşından sonra her 10 yılda bir vücutta bu maddenin üretiminin % 10 seviyesinde azaldığı biliniyor. Vücutta bu maddenin azalmasına ise pek çok farklı faktör neden olabiliyor. Bu faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

oVücutta toksinlerin birikmesi

oYaşın ilerlemesi

oStres

oAşırı spor aktiviteleri

oTek yönlü ya da sağlıksız beslenme

oYorgunluk

oUykusuzluk

oBazı kronik rahatsızlıklar

oUV radyasyonu

oRöntgen ışınları

oElektromanyetik frekans yayan cihazlar (telefon, telsiz vs.)

Bu madde C ve E vitaminiyle birlikte katalaz ve peroksidaz gibi antioksidanlarla kombine şekilde çalışıyor. Alfa lipoik asit, koenzim Q10, selenyum ve magnezyumla da takım halinde çalışan ve etkisini gösteren bir moleküldür. Vücutta enerji üreten sistem mitokondriler oluyor ve mitokondriler çalışabilmek için de glutatyona gereksinim duyuyor. Dolayısıyla vücudun sağlıklı kalabilmesi, hastalıklardan korunması için mutlaka bu maddenin vücutta ideal seviyede bulunması gerekiyor.

Kaynak: Bültenler