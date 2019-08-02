Gloria Kupası'na doğru

Basketbol, voleybol ve atletizm branşlarında düzenlenecek Gloria Kupası, 15 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Organizasyonun tanıtımı amacıyla Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki merkezinde düzenlenen basın toplantısına, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ve Gloria Sports Arena Üst Yöneticisi Elif Özdemir katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan TBF başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin en başarılı 3 federasyonunun bir arada olduğunu söyledi.

Gloria'nın kendisi ve ailesi için farklı bir yeri olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Türkiye'nin hem milli takımlar hem de kulüpler bazında başarı açısından başı çeken 3 federasyonu olarak karşınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gloria Avrupa'nın en iyi tesislerinden biri belki de en iyisi. İnşallah herkesin keyif alacağı güzel bir organizasyon olur." diye konuştu.

TVF başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise "Türkiye'nin en başarılı federasyonları karşınızda. Biz Avrupa'da ve dünyada derece elde ederken ilk 3 dışındaki derecelerin bizi rahatsız ettiğini görüyoruz. Hedeflerimizi bu kadar yukarıda tutuyoruz. Ben de turnuvanın tüm sporcular için sağlıklı, keyif alacakları bir turnuva temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üç başarılı federasyonun böyle bir organizasyonda buluşmasının önemine değinen Fatih Çintimar, Türkiye'nin spor tesisi imkanını dünyaya tanıtma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Elif Özdemir de kendilerine destek veren federasyon başkanlarına teşekkür ederek, "5 yıl önce ben ve ailem bu tesisi kurarken 24 yaşındaydım. O günden bu yana yüzlerce takımı ağırladık. Uluslararası düzeyde etkinlikler düzenliyoruz. 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Gloria Kupası turnuvasını ülkemize taşıdık." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte Türkiye, Hırvatistan, İtalya ve Sırbistan'ın katılacağı Voleybol Kadın Milli Takımlar Turnuvası 15-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'den Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Teksüt Bandırma Basket ve TOFAŞ'ın yanı sıra Rusya'dan CSKA Moskova ile Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımlarının yer alacağı Basketbol Erkek Kulüpler Takım Turnuvası ise 11-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Gloria Kupası'nda atletizm branşı da 16 Eylül günü sahne alacak. 25 ülkeden 24'ü Türk, 56'sı yabancı atlet olmak üzere 80 sporcunun mücadele edeceği müsabakalarda, erkekler cirit atma, kadınlar yüksek atlama, erkekler 400 metre engelli, erkekler üç adım atlama, kadınlar 400 metre engelli, kadınlar 100 metre engelli, kadınlar cirit atma, erkekler 400 metre, kadınlar 100 metre ve erkekler 200 metre branşları yer alacak.

Aynı gün saat 21.10'da yapılacak ödül töreniyle organizasyona sona erecek.

Kaynak: AA